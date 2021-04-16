對中國態度強硬的美國國會議員正敦促總統拜登政府限制銷售晶片生產設備給中國企業，類似於美國先前對中國電信設備製造商華為技術公司所採取的行動。

共和黨籍聯邦眾議員麥考爾（Michael McCaul）和同黨的聯邦參議員柯頓（Tom Cotton）在致商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）的信中表示，利用美國技術在海外製造的半導體，要銷售給華為，須取得美國許可，這項規定也應適用於設計更先進14奈米或以下晶片的任何中國企業。

這封日期註明為4月13日的信函今天對外公布，內容建議電子設計自動化（electronic design automation, EDA）軟體銷售應核發許可，還有其他針對中國企業的晶片相關銷售限制。

信函指出，這些措施將「確保美國企業及夥伴國和盟國企業不得銷售工具給這些共產主義者，他們會用來扼殺我們」。

天津飛騰信息技術有限公司和其他6家與超級電腦有關的中國實體，因支援中國軍事現代化，上週被美國商務部列入黑名單。

麥考爾和柯頓不僅希望限制美國產品銷售給飛騰，也要求以美國設備生產飛騰所設計半導體晶片的任何企業，均須取得許可。

他們表示，任何措施若做不到這個程度，「都是裝成強有力行動的半調子措施」。

路透社報導，1名承認收到信函的商務部人士表示，商務部「正持續審查情況，以決定是否須採取其他措施」。

美國去年發布一項規定，要求以美國晶片生產設備在海外製造半導體並銷售給華為，須取得許可，以擴大制止向華為出貨。

美國基於國家安全和外國政策等考量，於2019年將華為列入管制實體清單中。此舉限制美國供應商向華為出貨，但並未打擊到在海外製造的商用晶片。

為此，美國針對華為擴大「外國直接產品規定」（Foreign Direct Product Rule），把利用美國技術或軟體在外國製造的產品納入美國規範管制。

(中央社)