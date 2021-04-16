消費被視為大陸經濟成長主要動力，大陸國家統計局今（16日）天公布首季經濟數據顯示，第一季，社會消費品零售總額10兆5221億元（人民幣，下同），年增長33.9％，季增長1.86％；兩年平均增長4.2％。由此可見，第1季消費動能反彈帶動經濟強勁復甦。

其中，3月社會消費品零售總額3兆5484億元，年增34.2％，比1-2月加快0.4個百分點，兩年平均增長6.3％，季增1.75％。

按經營單位所在地分，第1季城鎮消費品零售額9兆1345億元，年增長34.6％，兩年平均增長4.3％；鄉村消費品零售額1兆3875億元，年增長29.4％，兩年平均增長3.2％。

按消費類型分，餐飲收入1兆596億元，年增75.8％，兩年平均下降1.0％；商品零售9兆4625億元，年增30.4％，兩年平均增長4.8％。

從商品類別看，第1季限額以上單位商品零售額中，18個商品類別年增速均超過10％，其中體育娛樂用品類和通訊器材類商品分別增長45.2％、42.4％，兩年平均分別增長17.4％、17.1％。

全大陸網上零售額2兆8093億元，年增29.9％，兩年平均增長13.5％。其中，實物商品網上零售額2兆3067億元，年增長25.8％，兩年平均增長15.4％；占社會消費品零售總額的比重為21.9％，比1-2月提高1.2個百分點。

(旺報 )