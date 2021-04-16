大陸國務院新聞辦公室今天上午舉行記者會，介紹2021年第一季國民經濟運行情況。大陸國家統計局新聞發言人、國民經濟綜合統計司司長劉愛華表示，初步核算，第一季大陸國內生產總值249310億元（人民幣，下同），按可比價格計算，同比增長18.3％

劉愛華表示，第一季度，面對冬春疫情考驗和外部環境的不確定性，各地區各部門鞏固拓展疫情防控和經濟社會發展成果，經濟運行穩中加固、穩中向好，生產需求擴大，市場活力提升，就業物價穩定，民生保障有力，國民經濟開局良好。

他說，初步核算，一季度國內生產總值249310億元，按可比價格計算，同比增長18.3％，比2020年四季度環比增長0.6％；比2019年一季度增長10.3％，兩年平均增長5.0％。

分產業看，第一產業增加值11332億元，同比增長8.1％，兩年平均增長2.3％；第二產業增加值92623億元，同比增長24.4％，兩年平均增長6.0％；第三產業增加值145355億元，同比增長15.6％，兩年平均增長4.7％。

他表示，第一季大陸國內生產總值同比增長18.3％，受到上年較低基數、員工就地過年工作日有所增加等不可比因素影響；另一方面，一季度環比增長0.6％，兩年平均增長5.0％，表明大陸經濟穩定恢覆。

(旺報 )