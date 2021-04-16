就算前8次三分出手都告落空，勇士明星後衛柯瑞的三分外線威力仍不容小覷！在前8次三分出手落空後，柯瑞接下來三分球投5中4，最後轟下全場最高33分，外加5助攻、4籃板，帶領勇士119比101轟翻地主騎士，這是柯瑞連9場得分破30，也是本季唯一做到的球星。

前役投進11顆三分球的柯瑞，上半場三分火力完全熄火，勇士反而靠著托斯卡諾安德生、達米安李、普爾等替補球員火力，打完上半場，取得63比52領先，悶了大半場的柯瑞，直到第3節還剩1分34秒，才投進個人全場第1顆三分球。

這是柯瑞第9次三分嘗試出手才告命中，隨後他馬上投進第2顆三分球，幫助勇士重新擴大領先，就算騎士仍想追分，可是柯瑞又在末節還剩3分28秒投進三分球，接著他跟威金斯各進1顆三分球，轉眼擴大差距到18分，騎士大勢已去。

除了柯瑞延續最近凶猛得分火力，威金斯也拿23分、6助攻與6籃板，托斯卡諾安德生替補拿下20分，普爾14分，達米恩李11分，「追夢」卓雷蒙格林5分、10籃板、8助攻、3抄截與2火鍋；騎士以塞克斯頓30分最高，加蘭20分，賈瑞特艾倫17分、14籃板。

(中時 )