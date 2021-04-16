繼高端完成二期臨床收案後，聯亞生技今天也宣布完成新冠肺炎疫苗的二期臨床收案，經過2個多月的努力，總計有超過4200人登記，最後共有3874人通過審查接種第一針，其中前衛生署長楊志良，更成為整起臨床計畫的最後一名收案者。

聯亞生技指出，目前已有700人打完第2劑，本次二期臨床試驗中共收案798名65歲以上年長者，最後一位即為前衛生署長楊志良，按照臨床試驗進度，最快5月13日3874名收案對象就會打完第二劑，6月11日起二期臨床的數據就會陸續出爐。

業者指出，雖然二期臨床收案計畫從2月7日就啟動，但國內醫院的IRB審核通過速度不一，導致3月初仍僅有2家醫院在進行收案，好在國人參與臨床試驗的意願高，聯亞生技對此也向民眾表達感謝。

我國採購國產疫苗，先前曾傳出只要全數受試者都打完第一劑疫苗，即可與業者進行簽約，目前高端、聯亞皆依序達標，根據消息，這兩天業者已收到衛福部通知，準備疫苗臨床試驗相關資料以及合約書，估計下周就會完成簽約，而根據衛福部長陳時中先前的說法，2家業者都會簽下500萬劑的合約，另外還會再簽訂500萬劑的開口合約。

(中時 )