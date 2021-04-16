本週正式揭開序幕的NVIDIA GTC 2021大會，迎來了一連串精彩的GPU最新消息。值得玩家們關注的是，Unity將在其熱門的遊戲引擎中以原生方式支援NVIDIA深度學習超級採樣 (DLSS) 技術。

Unity的開發人員可以輕鬆將DLSS加入其遊戲當中開發人員可以更輕鬆地把原先用在各遊戲大作中的尖端技術，用來提升其遊戲水準。很快地，Unity的開發者只要按幾下滑鼠，就能把NVIDIA DLSS加入作品中。在 2021 年底前，NVIDIA DLSS 將會在 Unity 2021.2 中以原生方式支援高解析度渲染管道 (High Definition Render Pipeline，HDRP) 。

Light Brick Studio 在 GTC 2021 大會上，展示了結合即時光線追蹤與 DLSS 所呈現出的精美 Unity 遊戲畫面。免費觀看他們的完整演講內容，也可以在這裡觀看我們與 Unity 高階繪圖資深產品經理 Mathieu Muller 的開發者訪談。

NVIDIA DLSS 使用先進的人工智慧渲染技術，只需要渲染一小部分的像素，就能產生出與原生解析度相當的影像品質，有時候甚至更好。有了即時光線追蹤和 NVIDIA DLSS，Unity 的開發人員將能夠在 NVIDIA RTX GPU 上，建立以高幀率與高解析度運行的絕美即時光線追蹤畫面。DLSS 也能顯著提升傳統光柵化繪圖的表現。

這是繼Epic宣佈將DLSS以外掛程式加入Unreal Engine之後，業界的另一件熱門消息。

NVIDIA 在今年的GTC 2021大會中，推出多款全新的軟體開發套件 (SDK) ，協助開發者製作出更好的遊戲並節省寶貴的時間與金錢。當中的亮點有：可輕鬆為環境加入數百萬個動態燈光的 RTX Direct Illumination；可計算並加入逼真的反射間接照明的 RTX Global Illumination；還有提供 3D 內容創作者進行內容產製的RTX加速模擬和協作平台 NVIDIA Omniverse，現為開放測試階段。

(工商 )