台鐵太魯閣號事故昨（15日）舉行第一場聯合公祭，而交通部長林佳龍雖早已提出辭呈，但直到公祭當天才獲行政院長蘇貞昌批准，對此，國民黨副秘書長李彥秀認為，「在太魯閣罹難者聯合公祭前釋放出這樣消息，看得出行政院在這件事情上的精心推敲，多了算計，卻少了對罹難者的尊重」。

李彥秀今（16日）在臉書發文表示，太魯閣408次列車事故死傷慘重，林佳龍雖然早早提出請辭，一直到昨（15日）太魯閣罹難者聯合公祭前，行政院才放出批准辭呈的消息。後續由誰接任，更引發各方揣測。

李彥秀直言，在太魯閣罹難者聯合公祭前釋放出這樣消息，看得出行政院在這件事情上的精心推敲，多了算計，卻少了對罹難者的尊重。政治責任拖拖拉拉，更難讓人想像後續民進黨政府對於台鐵改革的決心。尤其，蘇貞昌過去對部會間會議的懶散，台鐵改革涉及跨部會的問題，如果缺乏行政院的支持，恐怕難以讓人期待。

李彥秀認為，林佳龍因為普悠瑪事故上台，因為太魯閣號事故下台，台鐵改革卻沒有邁開大步，讓國人失望。林佳龍在下台前努力營造台鐵改革、事故善後的身影，卻難掩過去在交通部長期間，未獲行政院支持，無力改革台鐵的落寞，以及失職。接下來不論是接任交通部長，都應該將台鐵旅運改革放第一位，並且應該勇於向顢頇的行政院叫板，否則難以讓人信服政府有改革台鐵的決心。

(中時新聞網)