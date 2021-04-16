受惠於大陸需求好轉，不鏽鋼冷軋精密薄板大廠運錩(2069)第一季營收25.32億元，創單季新高，年增率58.93%；自結第一季稅後淨利1億元、年增215%，每股稅後淨利為0.65元。運錩自去年第三季起轉盈，連三季獲利且逐季成長。

運錩3月營收攀升至9.59億元，年增率達51.67%，自結單月淨利5100萬元，年增244%，每股淨利0.33元；第一季營收25.32億元，創單季新高，年增率58.93%，主要受惠疫後大陸市場續旺以及台灣不鏽鋼出貨回溫，產品量價俱揚。

去年下半年兩岸不鏽鋼市場雙雙回溫，運錩去年第三季起營運好轉，重回獲利軌道，並挹注去年獲利翻轉為成長，全年稅後淨利0.4億元、EPS為0.26元，優於前年的0.05元。

運錩去年第三季營收約18.92億元，單季EPS約為0.41元；去年第四季單季營收約22.71億元，單季EPS約為0.61元；今年第一季營收增至25.32億元，自結第一季EPS為0.65元。

運錩今年前3月營收25.32億元，年增率58.93%，公司表示，去年同期受新冠肺炎疫情影響導致營收下滑，今年鋼鐵需求量增加及價格上漲。

(時報資訊)