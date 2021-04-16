整理遺產發現亡父再娶 子女提告婚姻不存在遭駁回 10:432021/04/16 中時 林偉信 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 本報資料照片 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 男子整理父親遺產事宜時，發現其除戶戶籍謄本上記載，2003年父親與薛姓女子結婚，子女打官司主張2人沒有共同生活，請求確認婚姻關係不存在，台灣高等法院維持一審認定，認定子女提告沒有理由，駁回聲請。可上訴。 法官認為，朱姓男子的子女所提出證據難以證明朱男與薛女沒有結婚之真意，其2人既已依戶籍法之規定辦妥結婚登記，自應推定其2人已結婚，婚姻關係效，朱男的子女請求確認朱與薛的婚姻關係不存在，沒有理由，判其敗訴。 孫道存抗告稱年事已高體弱多病 求法官免服刑遭駁回 攝護腺癌治療新契機 國衛院發現抑制骨轉移基因 (中時 ) #不存在 #子女 #遺產 #發現 #提告 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 政院修《住宅法》僅提高租金免稅額 民團質疑誘因不足提修法 11:422021/04/16 政治 王定宇服務處遭噴漆 團隊未報案稱不追究 12:512021/04/16 政治 聲援采子被酸專收小三 莉婭不忍了嗆酸民：不愛了裝沒事才有問題 14:422021/04/16 娛樂 凱瑞訪滬談氣候合作 陸媒低調未提 04:102021/04/16 焦點要聞 陶子過母親節 李李仁25萬表情意 04:102021/04/16 娛樂新聞 嗆小孬孬關50天 黃士修疑政治判決 04:102021/04/16 社會新聞 30網站盜播天橋上 公視怒報案 04:102021/04/16 社會新聞 墾丁玩水上甜甜圈摔落受傷 女護理師獲賠16萬多元 11:042021/04/16 社會 開窗驚見「神秘無頭野獸」 女嚇壞求救：牠坐樹上2天了 10:222021/04/16 搜奇 亡母小明明離世4年 施易男百字文曝心境轉變 09:122021/04/16 娛樂 BBC揭秘台灣乖乖神奇用法 網暴動：國家機密被發現了 08:562021/04/16 生活 社會熱門新聞 1個月揭50件違停案 員警休假扮檢舉達人遭民眾毆傷 - 社會 【太魯閣偵結】亂移車奪49命 李義祥未構成殺人罪關鍵原因曝光 - 社會 28歲鮮肉所長勾40歲人夫警員 正宮爆：一天大戰好幾回 - 社會 【太魯閣偵結】李義祥開怪手拖車 阿好站邊坡關鍵畫面曝光 - 社會 大甲媽進花壇白衣壯漢捧供品欲搶轎 遭警強行架走 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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