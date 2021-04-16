男子整理父親遺產事宜時，發現其除戶戶籍謄本上記載，2003年父親與薛姓女子結婚，子女打官司主張2人沒有共同生活，請求確認婚姻關係不存在，台灣高等法院維持一審認定，認定子女提告沒有理由，駁回聲請。可上訴。

法官認為，朱姓男子的子女所提出證據難以證明朱男與薛女沒有結婚之真意，其2人既已依戶籍法之規定辦妥結婚登記，自應推定其2人已結婚，婚姻關係效，朱男的子女請求確認朱與薛的婚姻關係不存在，沒有理由，判其敗訴。

(中時 )