蘋果已確定在台灣時間4月21日凌晨1點舉辦今年首場發表會，將以純線上形式舉行。究竟這一場發表會將推出哪些新品，知名財經外媒記者Mark Gurman接受訪問時，語出驚人的表示不會有「特別創新」的內容（nothing particularly innovative）。

Mark Gurman接受採訪（影片看這邊）時指出，蘋果春季發表會預計將會推出全新的iPad Pro系列，預計有11吋以及12.9吋的款式，預計搭載更強的處理器、更好的相機，而其中12.9吋款式預計會採用Mini-LED螢幕，能在對比上表現更好，顯色效果也更為提升。此外，他還提到搭載Apple Silicon的iMac以及AirTag（暫定名稱，蘋果研發的藍牙防丟器），都有望發表。

在主播問及發表新品中的創新之處，Gurman指出以他的觀點來看沒有「特別創新」的內容。他指出iPad Pro新品只是迭代更新，但是在疫情下iPad已經成為對蘋果來說越來越重要的產品線。而如果iMac果真在下週（美國時間4/20）發表，他認為將會是一件大事（a big deal）。

關於有望在蘋果春季發表會登場的新品，相關傳聞還有點到新款Apple TV以及iPad mini 6等，但這些Gurman都沒有提及。除了硬體新品之外，根據蘋果測試的進度，iOS 14.5、iPadOS 14.5、watchOS 7.4、tvOS 14.5、macOS 11.3等作業系統的正式版，也有機會在發表會前後釋出。其中watchOS 7.4搭配iOS 14.5能夠讓使用者透過Apple Watch來為支援Face ID的iPhone解鎖，在當前配戴口罩防意義成為日常生活的情況下，將是極為便利的功能。

(科技)