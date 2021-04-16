隨著國際鋼價續揚，大牛股中鋼股價像猛虎出柙，這一波從上周三（7日）25、26元狂飆到今（16）日最高來到35元，短線漲幅高達40%，市值更暴漲超過千億。財信傳媒董事長謝金河透露與中鋼董事長翁朝棟談話，解析中鋼營運好轉的兩大關鍵，除了鋼價上漲帶動外，美國對大陸鋼材開徵25%反傾銷關稅，也帶動中鋼突然大翻身。

謝金河在臉書發文指出，4月1日中鋼收盤25.8元，不到幾天，中鋼的股價跑到33.6元，市值增加1230億元。他問董座翁朝棟「中鋼為什麼突然變得這麼好？」翁朝棟說明，這一波鋼價上漲是歐美帶動，台灣熱軋鋼捲一噸約800美元，美國是1500美元，歐洲約1150美元，價差拉大了，加上美國對中國鋼材開徵25%反傾銷關稅，而中鋼在越南的越鋼，河靜都轉虧為盈，中鋼漸入佳境。

「中鋼從2019年第四季開始虧損，連續虧損4個季度，去年第四季大賺52.45億元，今年前兩個月已賺74.6億，看起來有一季賺百億的機會。過去股價牛皮的中鋼也跟著大牛翻身。」

翁朝棟提到，未來的中鋼不在求大，而是求精、求好，不斷技術升級，像中鋼為Tesla量身打造的特殊鋼材，中鋼已成Tesla最核心供應鏈成員。在離岸風電，太陽能投資，中鋼也沒有掉隊，像離岸風力發電的水下工程，興達海事花了兩年才解決電銲問題。

謝金河說，中鋼過去市值約在3000億，這回跑到5185億，已追過日月光、台化，成為僅次於富邦金的第12大市值企業，這是中鋼公司近10年來最好的成績。他強調「這次拜登的百年大型基礎建設計劃，可能給台灣鋼鐵產業帶來空前機遇，尤其市場完全在美國的大成鋼及大國鋼可能是最大受益者。我在翁董事長身上看到他展現幾年來不見的自信心！」。

(中時新聞網)