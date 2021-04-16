黃偉哲率市府團隊接種疫苗。（曹婷婷攝）

台南市長黃偉哲今天早上率市府團隊到成大醫院接種AZ疫苗，針對目前民眾施打疫苗意願低原因，主要是擔心血栓等副作用，但疫苗風險相對低，他舉部桃為例，醫護接觸10幾分鐘就被感染，染疫比例風險高，呼籲符合接種對象的民眾踴躍接種，否則一旦全世界都打疫苗，屆時世界各國解封，國人卻因不打疫苗，別人不敢來，我們不去還要關14天，會失去競爭力。

中央流行疫情指揮中心開放防疫及高接觸風險第一線工作人員接種AZ疫苗，各地方首長都帶頭施打，黃偉哲則考量明天周六，今天接種若需要休息，明天是周六不影響公務，選在今天一早接種。他一早率市府局處首長包括祕書長方進呈、衛生局長許以霖、環保局長謝世傑、民政局長姜淋煌、警察局長方仰寧、消防局長李明峯、觀旅局長郭貞慧一同接種，另有2名防疫計程車司機和1名消防局專載隊員也在列。

黃偉哲打完疫苗後說，其實不痛，「這就是一個防疫過程」，他重申，以公共衛生專業角度而言，接種疫苗利大於弊，雖然丹麥停打疫苗，但約20萬人接種、2人血栓，美國打JJ疫苗600萬劑出現6例，跟染疫風險比起來相對低，接下來7、8月還會有國產疫苗，不管打哪種疫苗，只要是經過WHO或CDC認可疫苗都可以施打。

被問到目前台灣因為疫情平穩，民眾也會質疑有必要接種嗎？黃偉哲說，疫情不明顯不代表病毒不可怕，去年1月全球一出現疫情就一發不可收拾，台灣因國門關得早，才阻絕疫情，但日本現在一天還有4000例、法國疫情也居高不下，台灣疫情少讓世界都稱讚，但不能到了世界都打過疫苗了，解封時，只有我們沒打，會失去競爭力。

台南市衛生局表示，台南約3800多名醫護人員登記施打疫苗，日前共配發AZ疫苗5000劑，截至15日已施打2157劑，為增加疫苗接種可近性，除原規畫之8家接種點，將再增加2家接種點，符合接種對象人員可至院所預約接種。

衛生局也提醒，由於疫苗為多劑型包裝，為減少疫苗耗損，請依預約時間，攜帶健保卡等身分證明文件準時前往接種，符合接種資格之民眾可採網路或電話方式進行預約接種。如有相關問題可撥打1922疫情通報及本局防疫專線06-2880180諮詢。

(中時 )