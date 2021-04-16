台灣高齡化政策暨產業發展協會發起深蹲運動公益活動，希望藉由深蹲接力，喚起民眾重視肌力訓練議題。引起了各界的名人接續接力，甫宣布將參加國民黨新竹市長初選的市議員林耕仁也被點名參加。

圖為新竹市議員林耕仁。（圖：林耕仁提供）

不同於其他人採用上傳單張深蹲照片的模式，林耕仁則用影片方式呈現，還加碼【負重深蹲】、【深蹲跳】、【進階深蹲跳】，等更高難度的深蹲，並強調只深蹲拍照覺得誠意不足，要用實際的行動來挺【深蹲有愛、肌少不在】活動，影片上傳後已有近3萬次的瀏覽數，而活動發起單位台灣高齡化政策暨產業發展協會，也留言.. 天啊!!!超用心的!!!!，也有網友看了影片後說.. 深蹲對身體下盤訓練非常有效率，這活動很好欸！大家一起來深蹲！、太厲害了議員！！竟然不用忍術就能製造分身！！、極限體能王、一拳超仁加油。

林耕仁並點名邀請，全國議長杯網球賽雙打亞軍的兩位運動健將，帥氣逼人的 余邦彥副議長、議會女俠鍾淑英議員，新竹縣大家長楊文科縣長，繼續接力。

#用力給他蹲下去

#不是擺拍完全熱血

(中時新聞網)