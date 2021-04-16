太魯閣國家公園內的石門山有登山客發現，標高3237公尺的標示牌竟被坐垮，畫面曝光後引發登山愛好者們震怒，痛罵「好好站著拍照很難嗎」？(保七第九大隊提供／王志偉花蓮傳真）

太魯閣國家公園內的石門山標示牌竟被拍照遊客做垮壓壞。（保七第九大隊提供／王志偉花蓮傳真）

太魯閣國家公園內的石門山標示牌，疑似被登山客坐垮，引發其他登山客不滿，竟然為了拍照破壞公物，實在讓人無法接受！太管處副處長陳乾隆說，管理單位上午已派員進行修復，按國家公園法與禁止事項，可進行裁罰，已請保七第九大隊進行蒐證開罰。

石門山是台灣百岳之一，位在花蓮縣秀林鄉富世村與南投縣仁愛鄉大同村之間，高度3237公尺，從登山口到峰頂僅784公尺，大約在1小時之內就可以輕鬆攻頂，所以被稱為「最容易親近的百岳」，是許多初入門的登山客，最喜歡設定的百岳目標。

石門山山頂有一顆三等三角點No.6389，攻頂成功的登山客，都會在這裡拍照紀念，但最近有登山客在臉書社團「靠北登山大小事」貼出照片並表示，石門山標高3237公尺標示牌的木質樁腳，承受不住遊客們的體重，竟被其他登山人士坐垮，原本深埋在土裡的木質樁腳如槓桿般從土裡翹起，整面告示牌倒在地上，目前尚不清楚何時能夠修復完畢。

這篇PO文立刻受到其他登山客極大關注，紛紛表示憤怒與不可置信，「到底站上牌子是為什麼？ 」、「好好站著拍照很難嗎？」、「爛屁股亂亂坐，北爛」，但也有民眾認為是不是木質樁腳經年累月後已經受損，或是埋得太淺所導致。

今天上午9點，太魯閣國家公園合歡管理站三名巡護員前往進行修護，將標示牌恢復原狀，並呼籲民眾要發揮公德心，不要破壞公物。

(中時 )