台北市長柯文哲今早參與MICE業者WTTC安全戳記授證典禮，會上致詞時指出，新冠肺炎疫苗在全球施打後，確診人數反上升，原因是眾人開始鬆懈，認為有疫苗可打就沒事，結果卻適得其反，也點出台灣施打意願不高的理由是「身旁沒有疫情」，要是看到旁人被感染，「保證你會乖乖去打。」

柯文哲說，從去年初到現在，已經一年又幾個月，世界在疫情籠罩下損失慘重，重創觀光旅遊業，但疫情何時結束還未有定論，這幾天看確診統計數字時，發現全世界確診案例反而上升，想說疫苗施打後疫情就會漸緩，實則不然。

柯文哲認為，上述現象表示眾人開始懈怠，以為疫苗全面施打後，就能放鬆一陣子，反而造成確診人數持續上升，如今每日新增的確診案例超過60萬，包括美國也從4萬往上增加，所以在疫苗全面施打前，恐怕還是要小心。

柯文哲說，目前美國已有50％的人打過疫苗、10％的人感染，依照過往經驗，通常打到75％就能有效控制疫情，因此美國感染人數還有機會上升，現有情勢不太樂觀。不過目前大家打疫苗的意願不高，「那是因為你旁邊沒有疫情，旁邊有人在感染，保證你會乖乖去打。」

民進黨反核然後呢？ 柯文哲直白嗆：喊爽的？講清楚咩！

(中時 )