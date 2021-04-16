不少天生花心又多情的人總愛養備胎，即使不是單身，也從來不缺曖昧對象，搜狐網命理專欄點名，雙魚座、射手座及雙子座是3大養魚達人，憑藉著強大個人魅力，縱使無心養魚，還是會有人自動投懷送抱。

▍1. 第三名：雙魚座

雙魚座以人美心善好相處出名，簡直就是人間小仙子，和她們相處起來總能讓人舒服又自在，因此異性緣很好，就算身邊有對象，也從來都不缺對自己好的人，如果是在單身的時期，她們則會堅持不欺騙、不承諾、不利用的三不原則，就連養備胎都超級有道德。

▍2. 第二名：射手座

射手座個性開朗熱情又幽默，不僅有顏值更有趣，從頭到腳都有著數不清的優點，個人魅力超驚人，因此追求者總是很多，縱使射手座無心養魚，還是會有人自動湧進他的魚塘，因此又被稱為星座界魚塘塘主。

▍3. 第一名：雙子座

「備胎之王」雙子座的人靈魂有趣、顏值達標，不僅智商高，情商也很高，天生的好口才讓他們動動嘴皮子就能擄獲人心，只要是在他們目光所及之處，都會被他輕鬆拿下，因此也被封為養魚達人。不過，只要雙子座一旦遇到真愛，他們就會連夜把魚塘填平，還會火速把備胎丟光，只專情對一個人好。

(中時新聞網)