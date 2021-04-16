法務部公布新一波檢察長人事調動名單，六都共8個地檢署有半數換血。其中，「天下第一檢」台北地檢署檢察長由金門高分檢檢察長林邦樑接任；近期指揮偵辦太魯閣號出軌案的花蓮地檢署女檢察長俞秀端，則調任彰化地檢署檢察長，原位置則由與俞同期的同學鍾和憲接手。人事預定5月7日完成交接。

本次共有20名檢察長職位異動，其中6名為新派，分別是台中地檢署檢察官黃智勇（37期）接掌連江地檢署、高檢署檢察官戴文亮（36期）接掌金門地檢署、法務部參事張春暉（36期）接掌澎湖地檢署、台南高分檢檢察官鍾和憲（35期）接掌花蓮地檢署、台中高分檢檢察官蔡宗熙（34期）接掌台東地檢署、法務部參事洪培根（27期）接掌金門高分檢。原本外界認為呼聲高的廉政署主秘馮成，遴選前夕遭人匿名攻擊，疑因此落馬。

二審6個高等檢察署中有4個調動，扣除新派的金門高分檢，分別是高雄高分檢由原台南高分檢張清雲（17期）接任；台南高分檢由原花蓮高分檢費玲玲（21期）接任；花蓮高分檢由原士林地檢署朱家崎（24期）接任。

六都8個地檢署中有4個調動，分別是台北地檢署由原金門高分檢林邦樑（26期）接任；士林地檢署由原嘉義地檢署繆卓然（30期）接任；新北地檢署由原彰化地檢署徐錫祥（31期）接任；台中地檢署由原屏東地檢署黃謀信（33期）接任。

這次調動名單中，目前正偵辦花蓮太魯閣號出軌意外的花蓮地檢署檢察長俞秀端，日前才受到法務部長蔡清祥讚揚她身先士卒，站在第一線馬不停蹄地指揮第一線辦案，也深獲行政院長蘇貞昌肯定，俞秀端就是檢察長的最好典範，親自帶領辦案團隊，解決社會的問題，果然順利高升彰化檢察長。

其餘地檢署調動則是，苗栗地檢署由原台東地檢署陳松吉（32期）接任；彰化地檢署由原花蓮地檢署俞秀端（35期）接任；南投地檢署由原金門地檢署張云綺（35期）接任；嘉義地檢署由原南投地檢署張曉雯（35期）接任；屏東地檢署由原連江地檢署張介欽（36期）接任；宜蘭地檢署由原澎湖地檢署李嘉明（33期）接任；基隆地檢署由原宜蘭地檢署余麗貞（32期）接任。

(中時 )