民進黨發言人劉康彥表示，最近網路流傳一份來源不明的「偽造總統府公文圖片」，謊稱我國引進日本福島核電站的污染水處理與排放，這絕對是不折不扣的「假訊息」！總統府已經報警了。

劉康彥指出，這張造假公文圖片恰好出現在美國總統拜登派遣特使團來台訪問期間，而且說謊不打草稿，撰寫公文書的程度拙劣不堪，完全不熟悉台灣的用詞習慣和政府體制，還夾雜簡體字用語，這就是標準的「認知作戰」手法。

劉康彥表示，民進黨嚴厲譴責這樣網路造謠、帶風向，並直接以中華民國總統府為目標，發動假訊息戰，撕裂台灣內部團結的認知作戰手法。

劉康彥說，國防安全研究院發布2020中共年報指出，中共對台認知作戰可視「灰色地帶衝突」，難區別平、戰時，且會消耗民主資源。認知作戰是藉資訊與衝突手法，以達改變思維進而改變行為的目的，認知作戰可從官方與非官方、軍方與民間等協同進擊，不受限平時與戰時，並善用敵方、我方、國際媒體與新媒體平台。

劉康彥指出，可從圖片裡列舉5大明顯錯誤來看；一、發文日期是今年4月16日，卻在4月15日就在網路流傳，並且在推特上散布，顯然是一份「來自未來的假公文」。

他說，二、總統府若要發函給國防部，會直接寫「國防部」，不是「中華民國國防部」，這種寫法不只畫蛇添足，也不是我國政府公文書之寫法；三、「公布后解密」的「后」字，明顯是簡體字用法。

他說，四、該假圖片中例如「中華民國臺灣高雄市」等用語，孫中校後附上「兵籍號碼」的用法，既不是台灣人習慣使用的語彙，也不是我國公文書慣用之方式；五、最重要的，總統府並沒有「內閣會議」。

劉康彥表示，總統府第一時間已經對外澄清說明，並向警方報案處置，呼籲各界不要轉傳假訊息，也不要以訛傳訛。近來網路上類似假訊息不勝枚舉，目的在於撕裂台灣社會內部團結，是典型的誤導民眾的認知作戰手法。

(中時 )