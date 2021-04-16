大陸國家統計局16日公布第一季經濟運行成績。

初步核算，第一季大陸生產總值為人民幣（下同）249,310億元，按可比價格計算，年增18.3％，比2020年第四季增長0.6％，較2019年第一季增長10.3％，2019～2020年平均增長5.0％。

大陸首季GDP 預估增長近20％
台積法說報喜 今年營收看增20％

(工商 )

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