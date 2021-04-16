陸第一季GDP 年增18.3％ 10:512021/04/16 工商 楊晴安 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大陸國家統計局16日公布第一季經濟運行成績。 初步核算，第一季大陸生產總值為人民幣（下同）249,310億元，按可比價格計算，年增18.3％，比2020年第四季增長0.6％，較2019年第一季增長10.3％，2019～2020年平均增長5.0％。 大陸首季GDP 預估增長近20％ 台積法說報喜 今年營收看增20％ (工商 ) #第一季 #增長 #GDP #大陸國家統計局 #經濟運行 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台股衝萬七 謝金河示警：最大利空的股票 00:012021/04/16 財經 產險首季簽單保費 年增近7％ 04:102021/04/16 金融．稅務 美3月零售銷售大增9.8％ 激勵道瓊、那指、標普齊漲 04:102021/04/16 全球財經 《半導體》宇瞻Q1每股淨利1.23元 第3高 08:022021/04/16 財經 中國對美進出口 首季暴增7成 04:102021/04/16 產業財經 魏哲家：產能供不應求到2023年 04:102021/04/16 財經要聞 Q1銷售旺 LVMH登歐洲股王 04:102021/04/16 全球財經 花旗消金 退出台灣市場 04:102021/04/16 財經要聞 趁早分散出口市場 04:102021/04/16 時論廣場 信用卡消費 刷出最旺3月 04:102021/04/16 財經要聞 新氣候經濟 中國可扮演推手 04:102021/04/16 產業財經 財經熱門新聞 台股衝萬七 謝金河示警：最大利空的股票 - 財經 美鷹派籲擴大制裁陸半導體 台積電又被點名了 - 財經 中鋼變猛虎狂噴40％ 謝金河曝背後2大暴衝關鍵 - 要聞 我晶圓代工規模 一枝獨秀 - 財經要聞 - 工商時報 信用卡與財管兩金雞 「花旗風暴」引爆國銀角力 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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