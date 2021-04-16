15日晚間美國道指和標指再創新高，道指收市漲305點，漲幅為0.9％，報34,035點，首次漲上三萬四；納指漲幅為1.3％。

香港信報報導，港股15日吐逾百點後，16日早輕微高開。恒指高開34點，報28,827點；國企指數高開10點，報10,916點。科指低開7點，報8,135點。

個股方面，騰訊平開報620港元。阿里巴巴低開0.8％，報232港元。藥明生物高開1.1％，報106港元。吉利高開4.4％，報21.25港元。

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(工商 )

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