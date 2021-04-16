恒指高開34點 阿里低開0.8％ 10:512021/04/16 工商 楊晴安 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 15日晚間美國道指和標指再創新高，道指收市漲305點，漲幅為0.9％，報34,035點，首次漲上三萬四；納指漲幅為1.3％。 香港信報報導，港股15日吐逾百點後，16日早輕微高開。恒指高開34點，報28,827點；國企指數高開10點，報10,916點。科指低開7點，報8,135點。 個股方面，騰訊平開報620港元。阿里巴巴低開0.8％，報232港元。藥明生物高開1.1％，報106港元。吉利高開4.4％，報21.25港元。 阿妹慶出道25年發片開巡演 陸證券時報：反壟斷是糾偏而非斷人財路 (工商 ) #高開 #低開 #港元 #道指 #漲幅 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《期貨》三大期指全開低 4月台指期跌7點 09:102021/04/16 財經 台積指路 台股收萬七創新高 04:102021/04/16 財經要聞 《美股掃瞄》科技股催門油 標普再創新高、道指首破3.4萬點 09:102021/04/16 財經 《港股》陸數據不如預期 恆指回落 11:092021/04/16 財經 《國際金融》金屬價格和財報助攻 歐股再創歷史新高 09:442021/04/16 財經 壓不住 北台灣Q1房價大漲 04:102021/04/16 財經要聞 陶子過母親節 李李仁25萬表情意 04:102021/04/16 娛樂新聞 大陸反壟斷 加強監管平台企業 04:102021/04/16 全球財經 《國際油價》需求改善 原油期貨連3漲 10:182021/04/16 財經 1分鐘讀財經》台積電法說洩第2季小逆風 外資說話了 08:272021/04/16 財經 中職》「女子女子」主題日5月登場 林敬倫將開球 11:552021/04/16 體育 財經熱門新聞 台股衝萬七 謝金河示警：最大利空的股票 - 財經 花旗震撼彈286萬卡友傻眼 網哀「Air pods還有嗎」：今天還給我推銷 - 財經 美鷹派籲擴大制裁陸半導體 台積電又被點名了 - 財經 中鋼變猛虎狂噴40％ 謝金河曝背後2大暴衝關鍵 - 財經 我晶圓代工規模 一枝獨秀 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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