期富邦VIX ETF（00677U）在VIX指數大幅下跌以及正價差成本兩者的影響下，15日單位淨值來到1.73元，已連續10日低於2元。

富邦投信表示，依金管會函令規定，如期貨ETF基金近30個營業日平均單位淨資產價值較其最初單位淨資產價值累積跌幅達90％，即新臺幣2元，基金將經金管會核准後終止並進行下市及清算程序。

截至15日該ETF平均30個營業日單位淨值為2.16元。未來若達下市標準，下市及清算時程，富邦投信將在金管會核准終止、證交所核准下市後向市場公告。

富邦投信再次提醒投資人應留意相關投資風險。依據規定，金管會核准終止信託契約後，於證交所訂定之下市日前，集中市場雖仍可正常交易，但信用交易將停止。而基金下市日前，投資人若沒有在次級市場賣出，須待清算程序完成後，就基金清算基準日之淨值結算清算餘額，因基金清算程序一般須耗時1~2個月，因此投資人無法在下市後立即取回資金。

此外，因清算是以清算基準日之淨值為基準，而非市價，近期期富邦VIX ETF次級市場仍持續顯著的溢價，未來達下市標準後，若溢價狀況持續，投資人最終取回之清算餘額將可能低於下市日之市值。

VIX期貨ETF在股市波動大幅下挫時，相對於它種避險商品，往往提供最佳的避險效果，期富邦VIX ETF自2016年底掛牌以來，在歷史的風險事件中皆可得到驗證。

但富邦投信提醒，因標的指數成分VIX期貨正價差特性，標的指數長期為下跌趨勢，透過此ETF進行避險，進出時點的選擇相對其他ETF更為重要，並不適合投資人習慣的長期持有或逢低攤平的操作。

富邦投信指出，今年整體基本面向好、市場資金寬鬆，在不確定性逐漸降低下，仍持有期富邦VIX的投資人，應持續留意下檔風險、以及正價差、溢價，與未來可能的下市等風險。

(工商 )