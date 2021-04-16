大陸第一小生黃曉明和Angelababy（Baby）婚變傳聞炒得沸沸揚揚，但當事人都沒正面回應，去年黃曉明生日獨自在劇組拍戲泡冷水，又因角色需要傳聞至少瘦了10公斤。近日他接受專訪，表示因為過度減肥身體出了狀況，不僅腸胃出問題，還不時會心悸，讓人十分擔心。

黃曉明近來可說人紅是非多，原本他計畫再度擔任《乘風破浪的姐姐2》主持人，卻因舊愛李菲兒在節目中與他的互動，引來網上傳聞Baby當年疑是小三，Baby不堪被抹黑，跳出強調跟黃曉明交往時，對方曾說是單身，不願再背負莫須有的罪名，而黃曉明隨後也發文護妻，希望外界評論都朝他來，並因故退出《乘風破浪的姐姐2》。

黃曉明坦言身體出問題。（圖／取自新浪娛樂）

近期，黃曉明為了電影《戴假髮的人》相當敬業鏟肉了10多公斤，雖然外型看來變清瘦高帥，然而細看臉蛋不僅髮際線後退，還因臉頰凹陷、黑眼圈，面容變的十分憔悴，導演董越去年也心疼發文，說拍戲時黃曉明數次因心絞痛、熬夜、節食趴在道具上休息，臉色慘白問導演可不可以休息一下，令董越十分難受，也感謝他為作品的付出。

黃曉明與Angelababy最近婚變傳聞不斷。（圖／翻攝自Angelababy微博）

據《中國電影報導》，黃曉明近日受訪，鬆口瘦下來後反而後遺症不斷，「就是腸胃有點不太適應，然後也會偶爾心悸」，並呼籲大家別學他快速瘦身，否則會把身體操壞。見此，網友回應：「希望曉明哥的身體能好起來」、「身體最重要！工作不應該以犧牲自己健康為準，這也不值得讚揚」、「希望我哥最近好好恢復」、「大帥哥要注意身體啊！」。

(中時新聞網)