35歲的老將艾卓吉（LaMarcus Aldridge）出於健康考量宣佈從NBA退役，籃球界為之震驚。他透露在他的最後一場比賽中，他仍面臨心律不整問題，並決定將身體健康放在籃球之上。

而籃網隊這時出現空缺，要找到同樣戰力又便宜的球星機率很低，但仍能找尋不錯的自由球員頂替。他們需要的是可以在季後賽中與恩比德(Joel Embiid)抗衡的人，以及可以輕鬆在籃下得分的人。若他們能投籃，那將是額外收穫。以下是一些潛在球員，由美國媒體所推薦。梅克(Thon Maker)是籃網該關注的球員之一。他的身高臂展驚人，而且也才24歲。梅克在防守端會有一定的作用，而他的生涯三分命中率38％。本季早前他為騎士效力時，他的罰球命中率還高達到了91％。

泰森錢德勒(Tyson Chandler)，2012年度最佳防守球員，尚未正式宣佈退役。儘管他已38歲，但他去年仍證明自己的身高能發揮作用。他可與哈登(James Harden)互相配合。馬辛米（Ian Mahinmi）是自由球員市場上最好內線防守者之一。他最後一次出現在NBA是為巫師效力，場均7.4分、5.7 籃板和1.2火鍋。馬辛米當時還在開發他的外線，僅有20％命中率，而他目前在法國職業聯盟打球，只要接到電話隨時就可能向NBA報到。

(中時新聞網)