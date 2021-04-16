美國財政部長葉倫料將在本周四發布其第一份外匯報告，路透社報導，繼越南和瑞士之後，台灣和泰國可能列入美國的匯率操縱國名單，但目前仍不清楚她最終是否會施加該標籤。

拜登政府正尋求與貿易夥伴及盟國建立更具建設性的關係，貨幣專家表示，葉倫可能不會遵循川普政府在匯率報告中所採用的激進方法，而是會將新冠肺炎疫情下貿易與資本流動的失真納入考量，並重新檢視該報告的結構。

美國前財政部官員、現任華府智庫戰略暨國際研究中心亞洲經濟資深顧問Matthew Goodman表示：「我認為葉倫麾下的財政部將傾向於採取更具彈性的方法」。但他也表示，「葉倫的雙手被這些判定貿易夥伴是否操縱匯率所採行的標準所束縛」。

此外，葉倫在軟化華盛頓的立場上亦面臨挑戰，面對著來自工會和國會民主黨人的施壓，他們要求美國政府應對匯率操縱保持強硬立場。

這份報告將顯示葉倫對操縱匯率標準的解釋是否從嚴，或將扭轉前財長穆努欽（Steven Mnuchin）收緊標準的做法。穆努欽將經常帳占GDP門檻從3%下修至2%，使更多國家籠罩在操縱匯率的陰影下。

在去年底美國財政部公布匯率報告中，台灣、日本、南韓、新加坡、馬來西亞、泰國及印度被列入操縱匯率觀察名單。

外匯分析師表示，在這個周期，台灣篤定成為美國財政部鎖定的狙擊目標，台灣2020年的經常帳順差為14%，對美貿易順差達到300億美元，創下歷史新高，淨外匯購買量佔GDP近6%，儘管新台幣仍接近23年高點。

ING Group外匯策略師Francesco Pesole表示，台灣被美國列為匯率操縱國，目前看來已是共識。

越南，泰國和新加坡也處於相似的困境。BBH分析師Win Thin認為馬來西亞和南韓也有危險。他並表示，一些國家將繼續留在匯率操縱國觀察名單，也會有一些國家進榜，這份名單將包括中國、德國、日本、義大利、印度、新加坡、愛爾蘭和墨西哥。

瑞士信貸經濟學家Maxime Botteron表示，儘管瑞士央行似乎已經賣出其將近1兆美元的一小部分外匯存底，以對美國財政部釋出善意，但仍不足以擺脫這份名單。

美國財政部和瑞士央行均拒絕對這份即將發布的匯率報告發表評論。

對越南來說，被貼上操縱匯率標籤將帶來更大的衝擊。美國貿易代表署已經對河內當局的匯率手段進行積極的調查，這可能導致美國對越南進口商品加徵關稅。

對美國而言，台灣的情況較為複雜，因其面臨的地緣政治壓力，包括與中國的軍事緊張局勢升高，以及台灣作為全球主要半導體出口國的地位，美國仍需要台灣協助緩解製造商供應短缺的困境。

另一位前財政部官員、現任官方貨幣與金融機構論壇智庫成員Mark Sobel表示，台灣是複雜的問題之一，不適合刻板地套用匯率操縱國標準。他表示，美國財政部的考量應該更周詳，不僅要考慮這些國家本身，還應考慮美國政策對這些國家造成的影響。

(時報資訊)