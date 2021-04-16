國際油價續揚，創下4周以來新高，原物料族群續揚，台聚家族今日多頭持續發威，台聚(1304)、亞聚(1308)攻上漲停，台達化(1309)、華夏(1305)漲幅也分別達5%、4%。

在疫苗大規模開打下，市場需求前景改善提振，國際油價創下4周以來新高，紐約西德州中級原油5月交割價上漲0.5%，收每桶63.46美元；布蘭原油6月交割價上漲0.5%，收每桶66.94美元。

年初至今國際油價持續走高，推升石化產品價格普遍上漲，分析師表示，截至目前為止，4月在固定追蹤的31個石化產品中有28個呈現季增，惟其中僅7個價格漲幅超過15%，較上月16個大幅減少，供需結構差異將使石化產品在價格漲幅與延續性上在下半年更明顯地被顯現出現，相比之下，看好烯烴下游與芳香烴部份產品，包含PVC、EVA、BPA、MEG、AN、ABS、PS以及CPL，在供需結構較為緊俏，相關報價價格表現將會較其他產品明顯更為強勢。

4月EVA現貨市場平均價格為2645美元，月增加5.3%，展望後市，2021年EVA價格平受到新增產能不足，既有產能轉產不易，供需緊俏格局得以延續，加上太陽能產業復甦，帶動封裝膜級EVA需求快速成長，亞聚營運支撐強勁。

(時報資訊)