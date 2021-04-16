戴姆勒集團(Daimler)在周四發表了賓士S系列旗艦豪華轎車的電動車款EQS，希望在電動車銷售起飛之際，能與勁敵特斯拉相競爭。

新款純電動車EQS為賓士汽車在其電動車專用的生產平台下，首款生產和製造的電動車；預期今年八月在歐洲和美國銷售，明年一月在中國上市。

歐洲在去年總計銷售100萬輛的純電動車和插電式混合動力車(PHEV)，約占整體汽車銷售的10%。

戴姆勒執行長凱倫涅斯(Kaellenius)表示，賓士把標準訂很高；這類頂級客戶會希望有高科技創新與現代奢侈品的相結合。這也是賓士透過EQS努力實現的目標。

賓士目前沒有公布EQS的售價，稱將在夏季接近上市時公布。

執行長在視訊會議和訪問中，皆避免與特斯拉進行比較。但是EQS有著更長的770公里續航力和幾乎涵蓋整個儀表台的全新觸控資訊娛樂螢幕，分析師認為這些優勢將搶佔特斯拉的主導權。

該全新超寬(142公司)儀表螢幕為選配，凱倫涅斯預估，50%客戶將選購該配備。預計該螢幕之後也將出現在賓士其他新款電動車上。

執行長表示，公司不打算對EQS的銷售數量進行預測，也不打算預測該車款產生的毛利率為何。然而凱倫涅斯對中國市場有很高的期望，因為該市場對傳統的S系列燃油車款有著巨大的需求。

戴姆勒跟隨福斯集團之後，目前擁有電動車專有的生產平台；而BMW將在2025年才推出EV專有生產平台。

賓士銷售主管Seeger表示，EQS的推出適逢電動車成長快速之際；公司預期2030年有一半銷售的汽車將是純電動車和插電式混合動力車。

(時報資訊)