A股開市靠穩 金融、石油股偏軟 10:592021/04/16 工商 楊晴安 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 A股16日開市靠穩。上證指數開市報3,407點，漲8點，漲幅為0.24％。深成指開市報13,718點，漲37點，漲幅為0.28％。 香港信報報導，滬深300指數開市報4,966點，漲17點，漲幅為0.36％；創業板指數開市報2,801點，漲11點，漲幅為0.4％。 各類股個別發展，有色金屬、煤炭、房地產、電力、化工、鋼鐵、水泥股靠穩；金融、石油股偏軟。 台股爆天量 熟齡投資人扮功臣 去年董事酬勞 萬海大黑馬 (工商 ) #開市 #漲幅 #A股 #石油股 #偏軟 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台積指路 台股收萬七創新高 04:102021/04/16 財經要聞 GameStop撤換CEO 沒收配股 04:102021/04/16 全球財經 詹斯勒確定出任SEC主席 04:102021/04/16 全球財經 IC設計股各走各的路 世芯-KY再吞第五根跌停 04:102021/04/16 財經要聞 狂買2.5億美元 女股神也瘋Coinbase 04:102021/04/16 全球財經 台積電開低 台股早盤續在高檔震盪 09:242021/04/16 財經 北市雙語學校增23所 師資恐現缺口 04:102021/04/16 地方新聞 中芯再遭大基金減持 共套現25.8億港元 04:102021/04/16 全球財經 Q1銷售旺 LVMH登歐洲股王 04:102021/04/16 全球財經 傳暫緩科創板上市？ 威馬駁：正有序推進 04:102021/04/16 全球財經 陸港觀盤－短線休養生息 讓牛市延續更久 04:102021/04/16 全球財經 財經熱門新聞 台股衝萬七 謝金河示警：最大利空的股票 - 財經 美鷹派籲擴大制裁陸半導體 台積電又被點名了 - 財經 中鋼變猛虎狂噴40％ 謝金河曝背後2大暴衝關鍵 - 要聞 我晶圓代工規模 一枝獨秀 - 財經要聞 - 工商時報 信用卡與財管兩金雞 「花旗風暴」引爆國銀角力 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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