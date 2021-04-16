A股16日開市靠穩。上證指數開市報3,407點，漲8點，漲幅為0.24％。深成指開市報13,718點，漲37點，漲幅為0.28％。

香港信報報導，滬深300指數開市報4,966點，漲17點，漲幅為0.36％；創業板指數開市報2,801點，漲11點，漲幅為0.4％。

各類股個別發展，有色金屬、煤炭、房地產、電力、化工、鋼鐵、水泥股靠穩；金融、石油股偏軟。

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(工商 )

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