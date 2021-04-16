新光三越台北南西店一館今（16日）起至18日舉辦「[i]Store SUPER Sale限量特賣會」，蘋果全系列下殺3折起，昨晚19時就有消費者醞釀排隊，今早9時30分號碼牌發到100號，至10時25分已發到185號，顯見不少人衝著蘋果福利品有限「僅此一場」而來！
為了避免發生去年果粉搶排隊起衝突，這次百貨有備而來，規畫入場時間和限購說明，從11時10分至20時10分每小時開放30人，1天300人，每人電腦、平板、手機、手表、耳機皆限購1個。
這次特賣全新經典主機超殺優惠，Mac、iPhone、iPad、Beats福利品5折起，Apple Watch、周邊配件、展示機款、福利品下殺3折起。全新指定款MacBook Air現折6500元、全新指定款iPhone 12現折2000元、全新AirPods系列商品最高折1500元；活動期間購買iPhone福利品限量贈專屬保護貼，活動商品皆以現場為主，數量有限售完為止。其他優惠及限量組數詳洽[i]Store官網 https://www.istore.com.tw/。
(中時 )
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