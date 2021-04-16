「本土劇女神」曾莞婷，在戲劇中精湛演出，不僅知名度大增之外，也累積一票粉絲力挺，擁有亮麗外型及火辣身材的她，近日曬出到墾丁遊玩時PO的泳裝照，清涼養眼的照片一曝光，再度掀起網友熱烈討論。
曾莞婷在臉書曬出身穿藍色泳裝的火辣照，只見她站在無邊際泳池，愜意享受早餐時光，搭配遼闊的山景及湛藍的天空，讓人覺得心曠神怡，除了展露修長美腿及火辣身材之外，更不吝嗇秀出一對傲人雙峰及事業線，讓粉絲看的鼻血直流，接著曬出和狗狗的甜蜜互動照，並表示：「無邊際泳池太值得大拍特拍了，民宿業者還幫準備漂浮早餐，讓她能在泳池當網美，重點是可以帶我的寶貝兒子一起度假」，字字句句透透出愉悅心情。
而這一系列養眼的照片，也掀起網友一波討論，紛紛留言：「在美的風景，只能當你的背景」、「美麗的女神，配上美麗漂亮的美景」、「很幸福喔！又有愛心早餐享受一番」，就連演藝圈好友王晴和王彩樺也留言大讚：「這很值得把照片拉大來看」、「羨慕妳太辣了」。
之前演出《角頭》外傳電影《角頭-浪流連》票房破億，曾莞婷得知消息後，為了感謝大家的支持，立刻在網上放送福利，上傳了一張全裸泡湯美照，只見她上空全裸露出整片美背，屁股蛋也若隱若現，吸引大批粉絲激動狂讚「這張真的母湯啦」。
(中時新聞網)
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