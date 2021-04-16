花旗集團昨天突然宣布擬出售包含台灣在內的13個消費金融業務市場，震驚業界，市場傳出星展銀行可能接手；星展銀行表示還不清楚細節，不方便評論，但若有適當機會，將抱持開放的態度。

花旗集團15日晚間宣布擬出售13個消費金融業務市場（含台灣）的消息，目前還沒有確定時間表。

消費金融業務包括個人信貸、信用卡及房屋貸款等，而花旗集團宣布退出的13個消費金融業務市場包含台灣、澳洲、巴林（Bahrain）、中國、印度、印尼、韓國、馬來西亞、菲律賓、波蘭、俄羅斯、泰國及越南。

花旗在台灣消金業務擬找新買家，市場盛傳可望由星展銀行接手，星展銀行表示，目前並不清楚相關細節，也不方便評論；但在星展擁有消費金融業務的市場包含印度、印尼、中國和台灣，若有適當機會，星展抱持開放態度。

金融監督管理委員會官員昨晚也證實，花旗銀行董事長莫兆鴻先前已來向金管會報告，基於策略考量，花旗集團將全球性處分多處消金業務，包含台灣在內，亞洲只會留下新加坡與香港兩處。

金管會官員也說明，花旗銀行只是結束消金業務，企金等業務還在，並非全面退出台灣市場；至於消金業務的退場時間表，花旗銀行還沒有對此說明。（編輯：潘羿菁）1100416

(中央社)