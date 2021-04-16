Apple 今（15）日宣佈推出 Restore Fund 基金。此碳移除計畫將直接投資林地計畫案上，藉以移除大氣中的碳，同時為投資者帶來財務回報。Apple 與與保護國際基金會和高盛公司共同發起的這筆 2 億美元基金，每年將致力從大氣中移除至少 100 萬公噸的二氧化碳，相當於 20 多萬輛乘用車所耗用的燃料量，同時也展現一個可行的金融模式，協助擴大森林復育的投資規模。

Apple 環境、政策與社會措施副總裁 Lisa Jackson 表示：「大自然有著一些最好的工具，能從大氣中移除碳，諸如森林、溼地和草地都能從大氣中汲取碳，並將碳永久儲存在土壤、根部和枝幹中。透過設立一個既能產生投資回報，又能對碳量產生真正且可衡量影響的基金，我們的目標是為未來推動更深遠的變化，也就是鼓勵向全球碳移除計畫進行投資。我們希望其他人也能共同響應我們的目標，並貢獻他們的資源來支持和保護關鍵的生態系統。」

這項計畫是 Apple 於 2030 年前要在其整價值鏈中實現碳中和目標的其中一部分。Apple 將在 2030 年前直接消弭其供應鏈和產品的 75% 排放量，而這項基金，將從大氣中移除碳，有助於解決 Apple 剩餘的 25% 排放量。樹林在生長過程中會吸收碳，據研究人員統計，儘管森林不斷被砍伐，但熱帶森林所保存的碳比人類過去 30 年燃燒煤炭、石油和天然氣所排放的碳還要多。這個基金的合作關係，希望透過對企業具有吸引力的方式來擴大參與規模，藉以開拓大自然解決方案的更大潛能。

為確保能準確量化森林中所儲存的碳量，並永久鎖定在大氣之外，Restore Fund 將採用由 Verra、政府間氣候變化專門委員會和聯合國氣候公約等知名組織所制定的國際標準，該基金將優先投資工作林地的保育，透過建立緩衝區和自然保護區來改善生物多樣性。

保護國際基金會是此基金的共同投資人，將確保採行的各計畫案符合嚴格的環境和社會標準。高盛公司將負責管理該基金。合作三方將在今年稍晚確定各項計畫案的施行內容。

高盛公司永續發展和包容性成長全球負責人 Dina Powell 表示：「創新是 Apple 解決氣候問題的方法核心，高盛公司很榮幸能與 Apple 及保護國際基金會一同合作。我們都同意，氣候變遷的緊迫性需要私人資本與種種新舊努力並肩作戰，以嚴格的高標準，採取可永續發展的方式從大氣中移除碳。我們相信，推動這個基金將可催化更多更大量的投資，投向應對氣候變遷所帶來的影響。」

新成立的 Restore Fund 基金，建立在 Apple 林業保育工作的多年基礎之上。連續三年下來，Apple 在包裝上採用 100% 負責任採購的纖維材料，迄今為止，更在全球範圍中改善了超過 100 萬英畝的森林管理。Apple 還與保護國際基金會合作設立開創性的減碳計畫案，協助保護和復育草原、溼地和森林。

保護國際基金會執行長 M. Sanjayan 博士表示：「與目前任何其他技術相比，投資大自然可以更有效且更快地移除碳。在全世界皆面臨氣候變遷帶來的全球性威脅時，我們需要創新的新方法，以大幅減少碳排放。我們很高興能與 Apple 建立長期合作夥伴關係，並相信 Restore Fund 的開創性作法將帶來深遠影響，透過在教育到醫療保健等各方面提供新的工作機會和報酬，令世界各地的社區都能受益。」

在 2018 年，Apple 與保護國際基金會、當地政府和保育組織合作，在哥倫比亞保護並復原了一片 2.7 萬英畝的紅樹林。（摘自蘋果官網）

在 2018 年，Apple 與保護國際基金會、當地政府和保育組織合作，在哥倫比亞保護並復原了一片 2.7 萬英畝的紅樹林，希望能在這計畫案的生命週期內封存住 100 萬公噸的二氧化碳。這片紅樹林不僅能保護沿海地區並有助於支撐當地社區居民的生計，而且其碳儲存量比陸地上的森林高出十倍。這項計畫案是第一個採用「藍碳」方法，針對包括水線上下的整個紅樹林系統，嚴格評估其對氣候變化減緩所能造成的影響。

Apple 和保護國際基金會也與肯亞當地的保護組織合作，在凱烏魯山區域對退化的熱帶草原進行復原，該地區位於肯亞三個國家公園之間，與坦尚尼亞的吉力馬札羅國家公園接壤。在非洲各地的退化牧地和天然稀樹草原中推廣這項復原工作，每年可從大氣中移除數億噸的碳，同時還能造福當地社區和野生動植物。

Apple 的使用者也能投身參與支持這些工作，從即日起到世界地球日（4月22日）當日止，以 Apple Pay支付的每筆購買支出，Apple 都會捐贈一筆款項給保護國際基金會，以支持該組織對環境維護和保護所做的努力。

自 2017 年以來，Apple 包裝中使用的原木纖維 100% 都來自負責任管理的來源，也就是 Restore Fund 基金未來將擴大投資的負責任管理的工作林地。這是 Apple 第一個「閉環」材料，作為有朝一日只使用回收材料或再生材料製造產品目標的一部分。

iPhone 12包裝。自 2017 年以來，Apple 包裝中使用的原木纖維 100% 都來自負責任管理的來源。（摘自蘋果官網）

蘋果直接透過改變顫產品的包裝來穩步實現創新。在 2016 年推出首款採用高纖維成分包裝的 iPhone以來，Apple 最新的 iPhone 12 產品線現在送抵顧客手中的包裝 93% 採用纖維材料。這包括包裝內用以保護顯示器的纖維製螢幕蓋，也是取代標準塑膠膜的首次應用，相信不少入手iPhone 12系列的果粉都印象深刻。

(科技)