美國前參議員陶德率團訪台，昨天下午與6位跨黨派立委不公開會晤，事後被轉述國民黨立委陳以信向美方表示，台灣的年輕人對美國認識太少、對中國不了解，「缺乏國際觀」，不怕兩岸衝突但不願當兵。此事今早引起議論，民進黨青年部主任蔡沐霖大酸是「精彩演出」；陳以信在臉書反擊，強調他根本想不出「缺乏國際觀」的英文要怎麼說，「請民進黨立委不要塞話給我！」

陳以信說，昨天和美國訪團見面時，話題談到對台灣年輕人看法，是他旁邊的民進黨立委先說到，台灣年輕人對美國了解比較少。輪他回答時才接著說，「他們對美國了解比較少，對中國大陸的了解也比較少。而矛盾的是，他們不怕兩岸衝突，但又不願當兵。」聽完美國人都笑了。而另一位民進黨立委，便搶著解釋年輕人懂香港，才會投票給蔡英文云云。

陳以信強調，換言之，他根本沒說過「缺乏國際觀」這句話，而事實上，昨天對話全程使用英文，這句「缺乏國際觀」的英文要怎麼說？他還真的想不太出來，可以請問塞他話的民進黨立委，這句英文到底要怎麼說嗎？

昨天美訪台團會晤的6位朝野立委，有民進黨羅致政與王定宇、國民黨陳以信與蔣萬安、民眾黨高虹安、無黨籍林昶佐。

(中時 )