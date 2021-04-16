將活龍蝦直接放鐵板烹煮，只見牠激烈跳動掙扎至死，讓不少網友認為是在虐待動物。（圖／翻攝自爆怨公社）

活龍蝦放滾燙鐵板烹煮，只見龍蝦先是激烈彈跳掙扎，最後隨著溫度升高冒煙死亡，讓不少網友看了痛批殘忍。（圖／翻攝自爆怨公社）

太殘忍了！一名網友分享影片指出，活蹦亂跳的新鮮龍蝦在沒有被敲暈的狀況下，直接放到鐵板上烹煮，隨著溫度升高，龍蝦的掙扎越大，最後身上逐漸冒煙停止活動，此烹調方式讓許多網友覺得是在虐待動物，要吃可以，但不該用這種方式吃。

一名女網友昨在臉書社團《爆怨公社》上發文表示，看到自己追蹤的部落客去高雄某鐵板燒吃飯的影片覺得很殘忍，只見影片中一隻活跳跳的龍蝦被擺在鐵板上，隨著溫度升高，龍蝦被燙的激動掙扎，最後身體逐漸冒煙，失去活動力。

女網友透露，她看完影片之後覺得心情很差，「尊重大自然生物奉獻生命給我們當食物，不應該是商人拿來當新鮮賺錢的噱頭」，最後她也忍不住退追了該名部落客。

殘忍的影片引起網友討論，「不反對吃龍蝦，但能不能給它一個痛快」、「雖然這樣代表很新鮮，但親眼看到還是有點殘忍」、「應該先敲暈的」、「被活活燙熟的感覺真的很差欸，龍蝦有感覺才會跳，不能人道一點處理食材嗎」、「感覺很痛」。

許多人認為這樣的烹調方式不人道，但也有人持不同意見直呼，「很討厭你們這種假高尚的人，要吃又要叫，不如去吃素好了」、「客人說活的現殺現煮太殘忍了，然後又說死的不夠新鮮不好吃，店家只覺得我太難了」、「說殘忍的是都吸空氣就飽的嗎」、「吃泰國蝦時不也是活活的被烤，怎麼就沒有人靠腰」。

根據CNN報導，瑞士早就立法禁止將清醒狀態的龍蝦丟入沸水中煮，因有相關研究表明，龍蝦具有可能感覺到疼痛的晚期神經系統。對此，有網友表示，許多台灣人認為這樣才新鮮，但對於動物性食材每個人的主觀看法不同，只能說覺得活煮龍蝦殘忍的人與動物同理連結較高，無感的人則相反，但這沒有絕對的對錯，所以不用批評彼此。

(中時新聞網)