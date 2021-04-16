侯佩岑代言的「英倫產後護理之家」負責人李俊琳、胡白玫夫妻，為解決母公司京倫集團財務問題，侵占挪用胡的閨密購地款3億多元，最高法院將李、胡依業務侵占及共同背信罪各判刑5月8月、5月2月，沒收3億多元犯罪所得，全案定讞，李俊琳夫妻須入獄。

李俊琳、胡白玫原為男女朋友，2人在2013年結婚，李是京集團總裁，旗下有京倫建設、昇邦營造及英倫產後護理之家，而被害人李承恩是夫婦的美國籍友人，與胡白玫私交甚篤

李俊琳熟悉土地及建物交易及開發興建之實際運作，他得知國防部欲出售台北市小南門的土地，因資金不足，透過胡白玫向李承恩遊說出資購買土地，但李承恩不具中華民國籍身分，所以商議由胡白玫擔任土地申購及登記名義人。

李俊琳夫妻與李承恩簽訂投資協議後，對方匯款3億多元，但土地未購買，夫妻竟將購地款轉帳至自己帳戶，侵占挪用於京倫集團旗下公司及李俊琳夫妻私人資金周轉之用。

台北地方法院依業務侵占等罪將判李判刑5年6月，胡判刑4年10月，上訴後，高院認為2人為解決京倫公司財務問題而侵占挪用友人的購地款，且犯後並未全然認罪，也未獲李承恩諒解，將李判刑5年8月、胡判刑5年2月，上訴後，最高法院駁回確定。

(中時 )