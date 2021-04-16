花旗集團昨（16日）晚大動作宣布退出包含台灣在內的13國消費金融業務，消息獲得金管會銀行局證實，事發突然引起網友熱烈討論，不少人關注花旗對消費者利益的處理方式，更有網友砲轟，「才剛辦完花旗卡結果不能用了、要退出還打來推銷。」

花旗宣布撤出澳洲、大陸、巴林、印度、印尼、韓國、馬來西亞、波蘭、俄羅斯、菲律賓、台灣、泰國和越南等13個消費金融市場，內容包括一般個人信用卡、儲蓄、信貸及房貸等服務。

金管會證實此事，並強調已提醒花旗，需將保障客戶權益和照顧員工列為優先事項，同時對內外進行清楚溝通。目前花旗並未公布進一步時間表與結束業務等相關計畫，花旗（台灣）銀行董事長莫兆鴻強調，目前並不會對客戶及員工出現立即改變。

根據金管會數據，目前花旗在台灣流通的信用卡多達286萬張卡，且有效卡數還有217萬張，2月簽帳金額156億元，花旗為國內第6大發卡銀行，退出台灣市場消息一出引發PTT網友們熱烈討論，消費者權益成為焦點。

網友們紛紛留言討論，出現「什麼...威秀電影院優惠沒了嗎QQ」、「才剛辦卡就不能用」、「信用卡優惠會受到影響嗎？」、「新戶滿額送Air pods的優惠還有嗎？」、「早剪卡了 越來越爛」、「好奇會是誰接手？」等留言。

除此之外，有網友分析花旗的官方聲明表示，結束台灣業務會拖多久都還不知道，目前也沒有相關計畫，希望能重視消費者與員工權益，出現「想念買一送一的威秀，時代的淚水」、「要退今天還打給我推銷？」、「希望不會有員工失業」等討論。

(中時新聞網)