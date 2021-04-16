隔夜美股表現亮眼，但由於中國最新公布的經濟數據遜於預期，周五香港股市在小漲開出後陷入震盪，目前恆生指數下跌0.13%，為28754.94點。國企股(H股)目前微升0.07%，為10913.59點。

美國公債殖利率跌破1.6%，帶動科技股走高，以及美國銀行等主要企業業績報喜，加上美國零售報告與就業數據優於預期，周四美股三大指數同步上揚，標普500指數連續第2日創下歷史收盤高點，道瓊指數收盤首次站上34,000點大關，而那斯達克指數為2月16日來首度漲破14,000點。

稍早前中國發布多項經濟數據，其第一季國內生產毛額（GDP）年增18.3%，略低於市場預期。

恆生科技股指數開高走低，目前微跌0.06%。重量級科技股漲跌互見，騰訊開平後目前小漲0.3%，美團漲0.2%，阿里巴巴跌0.4%，小米漲0.2%，百度下挫2.4%。

受金價上漲帶動，江銅繼前一日大漲7%後，今日早盤再漲逾2%。將於今日公布季績的紫金上漲逾3%。

油價持續走高，中海油目前漲1.6%。

(時報資訊)