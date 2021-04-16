隨著國際鋼價走高，中鋼(2002)昨日開出5月內銷盤價續漲，內銷基價平均調幅為8.1%，也是自去年7月以後，連續第11個月上漲，本次指標鋼品熱軋鋼板每公噸續漲2,000元；但中鋼表示目前盤價明顯落後國際行情，每噸價差仍逾100美元，主力單軋熱軋淨售價更是國際最低，暗示後續鋼價續揚。

中鋼持續看好下半年鋼市，中鋼今早股價再創新高，中鋼集團中鴻(2014)、中鋼構(2013)齊揚，鋼鐵股持續火熱，盤中不管是不鏽鋼、條鋼以及平板鋼、盤元線材廠多檔漲停，包括運錩(2069)、佳大(2033)、志聯(2024)、燁興(2007)、威致(2028)、海光(2038)盤中均漲停。

中鋼內銷盤價續漲，5月內銷基價平均調幅為8.1%。熱軋一般料、熱軋鋼板每噸均調漲2000元。

中鋼表示，考量為提升產業國際競爭力、下游轉型升級時間及資源投入，5月內銷盤價仍以順勢、穩健、衡平為前提開出，5月內銷基價平均調幅為8.1%。落實月盤隨時緊盯並貼近國際行情，每月滾動式檢討逐步調整，以蓄積後續市場向上動能。

隨著中鋼開高盤，中鴻5月內銷盤價亦可望續漲，也是連續第11個月上漲。業界多認為，第二季鋼價漲勢持續，第三季可望持續穩健發展。鋼市上半年一片榮景，並持續獲買盤追捧。

中鋼指出，世界鋼鐵協會(Worldsteel)四月最新短期預測(SRO)修正今年全球鋼鐵需求成長由4.1%上調至5.8%，明(2022年)年續成長2.7%。大陸兩會已訂定2030年達到「碳達峰」及2060年「碳中和」目標，並於今年三月起在煉鋼重鎮-河北唐山嚴格執行減排限產措施，最高減產比例達50%，加上國際間鋼鐵供應短缺情況因疫情、氣候及運輸等因素短期內難以緩解，更加劇全球鋼鐵供應吃緊、交期拉長的局面。

(時報資訊)