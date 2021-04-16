亞系外資出具最新聚陽(1477)報告，重申「買進」給予目標價315元。聚陽3月自結稅前盈餘3.53億元，年增65%，創下近半年獲利新高，淡季不淡。首季稅前盈餘8.26億元，年增率41.4%。對於公司配合柬埔寨4/15至4/28期間實施城鎮封鎖，工廠暫停營運，外資認為該風險是可以控制的。

法人估今年首季聚陽毛利率可望上揚到23-24%左右，而營益率則可達11.7%，受惠於較佳的產品組合。在客戶方面，來自於Gap、Target和Kohl's 的訂單持續成長，預計年增可達2~3成，這些品牌廠銷售則歸功於電商通路策略成功以及新品搶市。估上述3大客戶今年占聚陽營收可望逾5成。展望全年，聚陽營收可達年增23.5%，而GPM/OPM則可分別有23.5%/11.8%的表現。

聚陽今年也完成現增計畫，籌得29.92億元的銀彈，創下聚陽六年來首見的大型籌資動作。包括印尼2個廠、越南2個廠，以及柬埔寨原本廠房的擴建，預計總產能將增加多達兩成至三成，公司營運有望跟隨擴廠腳步同步提升。

至於因新冠疫情重啟，柬埔寨4/15至4/28期間實施城鎮封鎖，聚陽在柬埔寨的生產線主要是因應日本客戶，產能占比約18-19%。此次的封城可能對聚陽4月產能影響約1成左右。聚陽將在解封後加速生產，以彌補封城期間的損失。但即使發生柬埔寨封城事件，估聚陽第二季的營收季增仍為正成長，年增可達45%。

(時報資訊)