政策嚴打炒房，先前傳出炒房被重點稽查的新竹、台中、台南三縣市，第一季進場新案與上季相比總銷還有2成以上成長，證明市場正熱，建商不甩外在紛擾搶完銷最重要。據數字(5287)旗下的591新建案調查統計，2021年第一季新案六都、新竹新進場個案數與上季相比數量、總銷及戶數都有約1成的下滑，但以房價部分來分析，新案不管是季成長或是與去年同期相比，均為向上趨勢，其中新案開價年成長有高達近2成的漲幅。

台南第一季進場新案價量各項指標與上一季相比都是正向成長，主因是各個新興重劃區的推案加持，房市正熱建商信心滿滿，持續推案。台南熱但高雄房市卻好似走入小冰河期，個數、總銷與上季相比均量縮，主要是缺工、土地成本上漲，建商傾向成屋再售，整體推案進度只能順延，待市場反應明朗化再說。

去年台中房市也是風風火火，市區指標建案有現金掃戶的情形，觸動炒房敏感神經，今年建商則轉回外圍推案，沉寂許久的海線地區又迎來一波推案潮，建商把目標瞄準在台中港重劃區。

去年火熱一整年的新竹房市，在政府出手稽查，轉為低調行事，但推案時程不受影響，第一季在新竹市的東區、北區有指標新案進場，此外，較外圍的湖口、新埔、芎林等區也有小型透天案進場，照亮新竹房市。

全台首善之都台北市，第一季新案開價維持百萬水準，與上季相比雖然整體進場個案數略下滑，但是總銷表現還算是穩住表現水準，今年大量體新案集中在南港、中正等舊市區。以往都是北台灣推案主要戰場的新北市，今年第一季反而推案狀況轉為保守，主要如板橋江翠、三重二重疏洪道及新店央北等各大重劃區待售案量都在高水位，因此包括個案數量、總銷、戶數等則有1~2成的下滑。

桃園市第一季新案表現不管是個案數及總銷與上季相比都下降，像是總銷、戶數更有超過3成的跌幅，主因是原本推案熱區龜山A7重劃區在線個案逼近50個，待售壓力不小，因此讓建商推案力道轉為保守，不過去年才開始大爆發的小檜溪重劃區，第一季進場新案全是知名建商，開價穩站上3字頭。

(時報資訊)