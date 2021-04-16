技嘉科技（2376）宣布旗下伺服器產品線將陸續通過驗證、並支援NVIDIA最新發表基於Ampere架構設計的A30、A10及RTX A5000、RTX A4000 GPU運算加速卡。

其中，NVIDIA A30和 A10 Tensor核心加速卡專為資料中心使用而設計，適用於人工智慧推論、深度學習以及高效能運算，並可搭配 NVIDIA人工智慧企業軟體套件，於混合雲中快速部署並進行工作負載調整。至於NVIDIA RTX A5000／A4000則為適於即時渲染、虛擬實境等應用的專業繪圖卡。

技嘉旗下的G系列伺服器產品線，專為支援更高密度的運算加速卡或繪圖卡而設計，涵蓋不同層級的使用需求。如G492-Z51可搭載8張雙插槽規格GPU，同時並支援NVIDIA NVLink互連技術，可做為一部機架式超級電腦。

G492-Z51亦可支援兩顆新一代AMD EPYC 7003系列處理器、32組DDR4記憶體插槽及12組NVMe／SATA／SAS硬碟槽。

至於同樣取得NVIDIA認證的G242-Z11伺服器，可支援單顆AMD EPYC 7003系列處理器，並容納多達4張具有PCIe 4.0 傳輸速度的GPU卡，以實現邊緣運算的即時處理需求。

技嘉伺服器的用戶皆可透過免費下載的技嘉伺服器管理軟體（GSM），進行遠端與多節點伺服器管理，另在單機管理方面，透過技嘉伺服器管理平台（GIGABYTE Management Console），可藉由遠端控制晶片（BMC）進行伺服器狀態監控、BIOS和韌體更新等動作，亦可透過GSM進行複數伺服器管理與狀態監控。

(工商 )