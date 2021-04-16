新北市鶯歌區尖山公園遊具老舊，使用率低，區公所發起改造，在二橋國小舉辦工作坊，讓幼童選出遊戲場主題，再由民眾網路票選。（新北市鶯歌區公所提供）

新北市鶯歌區尖山公園已有15年歷史，遊戲場內遊具老舊不多，園內的圓環溜冰場使用率也不高，鶯歌區公所為響應「新北玩公園」政策，決定改善617坪公園，並在臨近的二橋國小舉辦工作坊，讓幼童選出運煤台車、鶯(鳥)2種公園主題，並針對主題設計不同遊具，邀請民眾線上投票，選出自己的遊戲場。

鶯歌區公所指出，尖山公園位在鶯歌陶瓷博物館旁，公園設置多年來設施不足，使用率偏低，為提升公園環境，決定以鶯歌在地歷史為背景，設計主題式遊戲場。今年3月份在二橋國小舉辦兒童參與式工作坊，讓幼童以繪畫、黏土呈現出想像中的遊戲場和遊具，並在課程中決定以鶯歌煤礦、地名為發想，讓民眾自行票選。

鶯歌區公所表示，2種不同主題將設計不同遊具，運煤台車主題將設計出軌道、台車礫石坑、原木蹺蹺板等設施，而鶯(鳥)主題取材自鶯歌知名的「鶯歌石」，將以鳥造型為主體設計，將鳥的各種部位化為可以玩樂的遊具，設計爬網、滑梯、多人鞦韆等設施，預計花費600萬元改造。

鶯歌區長施明慧表示，鶯歌的古鐘樓公園、機器人公園、逗逗龍公園都有特色遊戲場，唯獨尖山地區沒有，希望藉由公民參與的方式，選出安全又有趣的遊戲場，民眾即日起至23日可到區公所臉書粉專投票，投票結果將在26日公布，後續將由專業團隊參考票選結果規畫設計。

(中時 )