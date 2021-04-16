被遊客譽為水道「蜷川實花牆」的水道博物館蘭花風景。（曹婷婷攝）

4月17日、18日只要持全票入園民眾，就能兌換人1盆蘭花，每天將送出150盆。（曹婷婷攝）

來台南山上花園水道博物館，就送蘭花！延續國際蘭展「遍地開花」概念，水道博物館3月中下旬開辦小蘭展，吸引遊客拍照留念，隨著展覽結束，博物館也大方送出蘭花，4月17日、18日只要持全票入園民眾，就能在門口兌換1盆蘭花，每天將送出150盆。

水道博物館展示作品「有蘭一方」，設置於園區內最受歡迎的快濾筒室，結合各種蕨類植栽，巧妙還原出蘭花在樹林的原生況狀，相當吸睛，也因鮮豔色彩而被遊客們譽為水道「蜷川實花牆」。

展期結束後，水道博物館精挑細選總共挑出300盆花況良好蘭花計畫送給入園民眾。館方表示，這批美麗蝴蝶蘭花均來自國際蘭展，顏色包含最經典桃紅色及粉色、白色、黃色等，想要拿到花的民眾只要在本周末購票入園，一張全票就能換1盆蘭花。

蘭花花期長，館方估計這批蘭花至少可以再放半個月，為延續展覽的精神，推廣美學教育，本次送花活動讓民眾有機會到水道博物館欣賞自然、建築、歷史、工藝等各種面向迷人之處，同時藉由送花，讓這份美達成真正「遍地開花」。

館方表示，水道博物館因佔地面積廣大，為了讓園區內處處皆有美景可賞，換觀賞性花卉時常更換，也因此感受國人對花卉與日常生活關聯的認知相當貧乏。文化局表示，美學向來是教育中較容易被忽略的一塊，較難推廣扎根，此次送蘭花便是很好的契機，希望民眾帶著典雅精緻蘭花參觀水道博物館，感受建築工藝之美，也能在回家後細細品味花草在日常生活中的魅力，落實美學教育。

(中時 )