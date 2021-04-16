法務部公布全國檢察長人事調動名單，六都檢察長大換血，而在台鐵太魯閣號出軌案中表現優異的花蓮地檢署女檢察長俞秀端，將調彰化地檢署任檢察長，人事令發佈，外界也不免疑惑，太魯閣重大案件各界矚目，全案仍在偵查階段是否可能受影響，俞秀端表示：「我們檢察官沒日沒夜偵辦此案，非常用心，也很辛苦，會盡快將事情釐清，絕對不會因為我調動受到影響」，請大家給花蓮地檢署一個支持。

法務部公布全國檢察長輪動，六都檢察長大換血，其中，在台鐵太魯閣號出軌案中表現優異的花蓮地檢署女檢察長俞秀端，也名列輪調中，將調往彰化地檢署檢察長，因彰檢署為一級地檢署署檢察長，俞秀端初任檢察長是在馬祖，去年3月調到花檢，優異表現受到長官肯定。

現年55歲的長俞秀端，司法官學院（司法官訓練所）35期結業，1997年開始擔任檢察官，偵辦過無數大案，這次為追台鐵太魯閣號事故真相，事發第一時間直奔事故現場坐鎮，連續多晚不眠不休，忙到聲音沙啞、腳也浮腫，走路一跛一跛地仍持續指揮各單位，面對所有罹難者家屬疑問，更是傾力說明，不喊累的她，被封為「鋼鐵女檢長」。

法務部長蔡清祥讚賞俞秀端，肯定她身先士卒，帥檢察官團隊辦案，並深獲行政院長蘇貞昌肯定，讚譽俞就是檢察長的最好典範，親自帶領辦案團隊，解決社會問題。太魯閣事故調查任務也將交棒與俞秀端司法官學院35期的同期同學鍾和憲，擔任花蓮地檢署檢察長。

俞秀端今受訪說，謝謝大家的肯定，但還是要澄清自己僅是盡本分，沒有什麼好說的，背後真正辛苦、努力的，是這群檢察官跟同仁。尤其在前期相驗、遺體發還階段，很多遺體都支離破碎，花蓮檢察官都滿年輕，看到遺體狀況、無辜生命在一瞬間灰飛煙滅，所有人的心裡感觸都很深。

她說，花蓮地檢署團隊沒日沒夜進行偵辦，真的是所有檢察官的認真及努力，這些都不是她一人成果，「我只是做應做的努力」。今早已收到調動通知，謝謝大家關心，「什麼地方需要我，我就去！」

俞秀端也希望外界不用擔心太魯閣列車偵辦進度，「不會因我調離花蓮而受影響」，檢察官團隊將會努力偵辦。她說，很多同仁在現場感同深受家屬的交集跟哀痛，檢察官很願意趕快釐清事實，盡速釐清案情、偵查終結。最後偵查結果由誰發布並不重要，「最重要的是要讓社會大眾了解事實真相。」

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(中時 )