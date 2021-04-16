新北市教育局於樟樹國際實創高中辦理「市級技職雙語公開觀課暨成果發表會」，協助技職教師瞭解雙語協同教學授課方向。（教育局提供）

新北市教育局於樟樹國際實創高中辦理「市級技職雙語公開觀課暨成果發表會」，協助技職教師瞭解雙語協同教學授課方向。（教育局提供）

新北市教育局於樟樹國際實創高中辦理「市級技職雙語公開觀課暨成果發表會」，協助技職教師瞭解雙語協同教學授課方向。（教育局提供）

新北市教育局於樟樹國際實創高中辦理「市級技職雙語公開觀課暨成果發表會」，協助技職教師瞭解雙語協同教學授課方向。（教育局提供）

新北市教育局於樟樹國際實創高中辦理「市級技職雙語公開觀課暨成果發表會」，協助技職教師瞭解雙語協同教學授課方向。教育局張明文局長到場實際入班體驗電腦組裝等課程雙語教學，並頒發技職雙語學分班通過教師學分證明。

張明文表示，新北市力拼技職英語力，除了成立44校技職大聯盟，引進54位大專校院外師及英語專業中師投入技高雙語協同教學外，並與國立臺灣師範大學合作，領先全國辦理「技高雙語學分班」，參加學員歷經半年108小時師資培訓，首批計有41位教師結業，並通過CEFR B2等級之英語能力分級（聽、說、讀、寫），後續將取得教育部核發的雙語教學加註證書。預計今年將有95位教師，投入雙語教學現場。

今日「市級技職雙語公開觀課」亦是全國首創，共安排「多媒體動畫科」、「流行服飾科」、「資訊科」，由專業教師及雙語教師進行協同教學，讓學生在學習專業技能的同時，也學習專業英語，展現課堂新風貌，同時打開教室，讓全市教師透過說課、觀課、議課，精進雙語教學能力。

多媒體動畫科由樟樹國際實創高中曾怡寧教師及英文科許蕙欣教師，共同進行「創意潛能課」雙語協同教學的「強制關聯法」課程示範，帶領學生從發想、寫下、計劃到行動，讓學生透過聯想及動手實作創意組合產品，並運用雙語展現學習成果。郭姿妘表示，創意潛能結合雙語課程，融入生活英文，課堂間透過對話互動，讓英文學習不再只是背誦，從實作中學習，讓她更喜歡英文。

(中時 )