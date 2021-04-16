日本政府拍板將「核廢水」排放入海。(示意圖／shutterstock提供)

日本政府宣布2年後福島第一核電廠廢水稀釋放流大海，引發周邊國家抗議，國民黨團總召費鴻泰質疑，民進黨政府反核立場強烈，但對此事卻態度軟弱，而民進黨則質疑藍營挺核四卻又抗議日本排放核廢水，根本就是人格分裂。此事引發網友在批踢踢上留言討論，有不少網友認為「整天轉移焦點，民進黨就是不敢跟日本大聲」、「要說人格分裂怎麼不說說自己」。

福島第一核電廠廢水排放案，國民黨批評民進黨太軟弱，不敢反對，民進黨發言人謝佩芬14日指出，不論是總統府和行政院都已清楚表示，包含外交部、駐日代表處、農委會等相關部門，都多次向日方傳達國人跟環保團體的憂慮，原能會也正式向日方表達反對意見；她還批國民黨一邊在抗議日本排放核廢水，然後又支持台灣要重啟核四，根本就是人格分裂

對此，國民黨則嗆，核電廠平日排放的核發電用水，與發生核災事故所排放的核廢水完全不同，民進黨根本故意混淆視聽，掩護日本排放福島核災的核廢水。

此話題引起熱議，有網友在批踢踢上留言表示，「這樣支持排核廢水又反核四不也人格分裂？」「我是覺得反核然後幫別人家核汙水辯護，甚至還準備開放核食這件事比較人格分裂啦」、「就不說多到數不清的『時空背景不同』了」、「又要拿kmt轉移焦點了」。但也有人認為「是沒錯啊，只能選一條路走，沒有什麼都好的」。

(中時新聞網)