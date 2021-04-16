台鐵太魯閣號事故殉職司機員袁淳修的母親與姊姊表示，她們是一貫道，出席教會活動是要來感謝大家對他弟弟的肯定，也感謝辛苦的救難人員。（盧金足攝）

台中市副市陋長黃國榮關心詢問，對袁淳修將入祀忠烈祠，袁的姊姊表示「隨緣」。（盧金足攝）

台中公義行動教會偕同其他教會，今日在台中市府廣場舉行的追思太魯閣號亡魂暨降雨祈福大會。（盧金足攝）

台鐵太魯閣號事故殉職司機員袁淳修的母親與姊姊，16日上午出席台中公義行動教會偕同其他教會，在台中市府廣場舉行的追思太魯閣號亡魂暨降雨祈福大會，袁媽媽說，現在心情比較平靜，心情好多了。對袁淳修將入祀忠烈祠，袁的姊姊表示「隨緣」，雖然她們是一貫道，出席教會活動是要來感謝大家對他弟弟的肯定，也感謝辛苦的救難人員。

34歲的袁淳修2日駕駛台鐵408次太魯閣號列車，行經花蓮清水隧道前方時撞上滑落軌道的工程車不幸身故，袁淳修為台中豐原人，擔任司機員兩年半，他英勇用生命最後4秒重踩煞車，想要守護乘客安全，令人感佩哀傷。

台中公義行動教會偕同其他教會，在台中市府廣場舉行的追思太魯閣號亡魂暨降雨祈福大會，由前國防部長蔡明憲主持，副市長黃國榮、前台中縣長廖永來、市議員張耀中等人出席，由社會局長彭懷真帶領大家禱告。

黃國榮向袁淳修母親與姊姊安慰致意，也表達市府會協助袁淳修入祀忠烈祠，母親雙手合什感謝，姊姊說，她們是一貫道，出席教會活動是要來感謝大家對他弟弟的肯定，也感謝台鐵太魯閣號事故時辛苦的救難人員。

全台缺水，日前台中市大甲鎮瀾宮舉行祈雨大典，台中公義行動教會牧師張顯爵表示，基督教也常為祈雨禱告，基督教也常在祈雨，只是沒有像其他宗教公開辦法會。

彭懷真領大家禱告表示，袁媽媽七十歲承受喪子之痛，未來人生路還很長，他們為袁媽媽、姊姊，及袁淳修太太禱告，求主幫助他，在他的人生的路上能夠有更多的愛與她們同行，也為太魯閣號其他的罹難者家屬禱告。

彭懷真祈求天賜下甘霖，眷顧我們的土地，眷顧台中鄉親，想到那麼多獨居的老人，還有很多的身障朋友，還有很多的團體，很多的機構，乃至孩子受到限水而有一些不方便，懇求天降甘霖。

牧師張顯爵說，基督教每個禮拜都會在聚會中禱告祈雨，也對袁淳修家人安慰，傳送上帝的祝福。

黃國榮詢問袁媽媽對兒子入祀忠烈祠的意願與地點，胞姊表示，家裡宗教信仰是一貫道，會出席教會活動，主要是表達謝謝社會各界這陣子對他弟弟的肯定，也給她們家人的支持，還要感謝救難人員辛苦的救災，他們真的很辛苦，感謝他們努力的救援付出。

(中時 )