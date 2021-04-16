彰化警分局在永樂街天后宮提前部署。（彰化警分局提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化警分局在永樂街天后宮提前部署。（彰化警分局提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化警分局在永樂街天后宮提前部署。（彰化警分局提供／吳敏菁彰化傳真）

大甲媽進香，昨天在北斗發生推擠暴力，讓人遺憾本要創下史上最和平進香紀錄又被打敗了，鑾轎今天上午9點多停駕員林市福寧宮後北返，預計中午12點後會進入花壇、進入彰化市區，為了嚴防「大甲格鬥賽」再熱演，彰化警分局昨天深夜就開始動員，提前部署，投入上千警力，中午提前啟動國安規格交通管制，持續到明天清晨6點，時間長達18個小時。

彰化警分局預估，中午12點起，大甲媽進香上萬人龍將湧入花壇、彰化市，從花壇鄉台1線（中山路）、中橋街、彰員路，彰化市大埔路、光華街、華山路、中正路、吉祥街、民權路、民族路、永樂街、中華路、孔門路及中山路等路段，將隨時視媽祖鑾轎行進速度啟動彈性管制，請民眾避開管制路段，改道行駛。

大甲媽祖進入彰化市將駐駕在永樂街天后宮，是過往媽祖回鑾最大的一次高潮，萬人朝拜，過去紀錄，媽祖一開始起駕，往往暴力就蠢動了，推擠滋生幹架不斷，這次彰化警分局已經在路口設了重重路障，嚴密把關，務必要做到零暴力。

警方也全面部署在重要路口站崗，紓導車流提前改道，並提醒用路人，彰化市南下、北上車流，避開市區改由中彰快速道路或金馬路改道行駛，非得進入彰化市不可，也得配合大甲媽祖GPS位置實施周邊管制交通改道措施，遶境期間沿線實施交通管制，禁止車輛通行，機車不能隨意穿越馬路，違者開罰絕不寬容。

(中時 )