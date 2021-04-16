一邊整理菜盤、一邊算錢收錢，不少自助餐店員工身兼多職，但這樣衛生嗎？消基會調查上百家自助餐店，發現35%收銀員另需負責盛飯、夾菜、切肉、送餐等，嚴重影響消費者食用衛生。

消基會指出，自助餐店服務人員的衛生習慣、餐點放置方式、餐點食材選擇等，都可能影響消費者食安問題，去年1項調查就發現，北中南125個店家在戴口罩、量體溫、提供酒精、菜餚加蓋等防疫措施上，均有待加強。

今年最新「自助餐廳防疫措施調查」則發現，高達35%的自助餐廳收銀員，一邊忙著算錢、收錢，還必須幫客人剁雞腿、排骨，或是至前端整理菜餚。

消基會曾檢驗鈔票表面細菌，結果發現，75%紙鈔帶有金黃色葡萄球菌，17%被驗出大腸桿菌，若結帳人員摸過紙鈔銅板，再接觸食物，消費者吃下餐點後，可能腹瀉、噁心，引發食物中毒。

消基會提醒，許多店家人力有限，難免一人身兼多職，但應做好衛生措施，例如，使用手套、勤洗手等，隔絕紙鈔銅板與食物接觸；另可考慮使用行動支付，就不用掏錢、找錢。

此外，自助餐廳菜色應加設隔板，防止消費者夾取過程中，讓口沫有機會傳播，但這次調查竟發現，有高達63%店家未在菜餚上方加上透明蓋子，消費者在夾菜時，如果講話，口水將直接噴在菜餚。

雖有42%店家在店內標示「禁語」等字樣者，但要求消費者入內需配戴口罩，以及使用提供酒精及洗手液的業者比率仍不到5成，在衛生與防疫上仍有待加強。

餐飲服務人員未戴口罩或是未戴實，都可能造成食物污染。(圖/消基會提供)

消基會指出，店家服務人員配戴口罩比率高達97%，但調查也顯示，約有10%卻未正確遮住口鼻，口罩僅配戴到一半，防疫效果令人擔心。

消基會強調，第1線接觸食物者應養成良好的衛生習慣，才能避免不必要的食物汙染。並提醒，餐飲業業者應該嚴格自律，多1次消毒、多1道防護，就能多保護消費者，在疫情尚未結束的時刻，更應多加警惕，重視食安問題。

(中時新聞網)