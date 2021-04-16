陽明交大與桃園醫院的合作之下，持續往智慧醫療努力，造福桃園在地市民。（姜霏攝）

衛生福利部桃園醫院16日正式與國立陽明交通大學簽約「教學醫院」，陽明交大校長林奇宏表示，桃園醫院提供陽明交大學生醫院實習、見習的機會，且陽大與桃醫原本就是健教合作夥伴，見實習醫學生會前往桃醫學習，桃醫醫師也會到陽大兼課，並在去年底正式決議桃醫成為陽明交大的教學醫院。

林奇宏說，智慧醫療一直是未來要開發的方向，在這波疫情之後，其實台灣還有一個一直存在的威脅，就是超高齡化社會的產生，因此對於醫療健康照護資源其實是非常需要的，藉由陽明交大與桃醫的合作，讓整個桃園地區的市民都能夠享受到醫療科技進步帶來的一些好處。

林奇宏談到，陽明大學成立之初，培育的全是公費醫師，畢業後到公立醫院服務，其中代表人物就是現任桃園醫院院長徐永年，他也正巧是陽明大學第一屆校友，另長期以來陽大與桃醫都是健教合作夥伴，見實習醫學生會前往部桃學習，桃醫醫師也會到陽大兼課，至2016年深化合作聘請專案教師、開辦醫務管理學分班、合作研究等，最終去年12月30日陽明大學校務會議決議桃醫成為陽明交大的教學醫院。

桃醫院長徐永年也提到，與陽明交大合作之後學問變得更多、服務變更好、品質也一再提升，且過去陽明交大在防疫這部分做得非常好，因此結合雙方的能力之下，能讓整個防疫的工作更加完整，對於服務市民的醫療品質也會更上一層樓。

(中時 )