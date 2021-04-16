聯亞生技COVID-19新冠疫苗UB-612，第二期臨床試驗已在4月15日完成施打第一劑，預計5月中所有核心族群受試者可完成兩劑疫苗施打，力拚在6月底提交第二期臨床試驗報告向食藥署提出EUA申請，7月中獲准開始供應疫苗，以因應國內外防疫需求。

聯亞疫苗UB-612第二期臨床試驗自今年1月底開始收案，2月26日開始施打第一位受試者，在試驗總主持人中國醫藥大學附設醫院黃高彬副院長及由12間醫院組成臨床試驗執行團隊的全力以赴下，最後有3,874位參與受試，其中65歲以上年長者為798位。

UB-612疫苗採用「次單位」(subunit)疫苗技術，並經過「抽絲剝繭、去蕪存菁」的高精準設計，保留最關鍵的部分，能就病毒最重要的棘蛋白(spike protein)上的受體結合部位(receptor binding domain；RBD)產生高效中和性抗體，以提高疫苗的有效性、安全性並避免不必要的免疫反應與副作用。

聯亞生技董事長暨執行長王長怡說，UB-612疫苗的開發進展能夠如此快速，衛福部、食藥署、醫藥品查驗中心、中研院、臨床試驗委託研究機構、試驗主持人、協同主持人、臨床研究護理師的通力合作，以及受試者的熱情參與是關鍵因素，聯亞生技對於外部單位的協助與貢獻及所有參與受試的民眾深表感激。

(時報資訊)